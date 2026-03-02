Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara il derby dopo la vittoria di Cremona: distanza dall’Inter, parole di Leao, condizioni di Bartesaghi e novità su André.

È il giorno dopo l’importante vittoria di Cremona per il Milan, che inizia così la settimana del derby con la tranquillità di chi si trova a +9 dal quinto posto ed è tornato a vincere per cancellare la brutta sconfitta della settimana prima. Il derby rappresenta forse l’ultimo barlume di speranza per il campionato di avere un minimo di contesa: attualmente i rossoneri sono a -10 dall’Inter e, in caso di vittoria, il -7 sarebbe comunque una montagna da scalare visto il cammino dei nerazzurri fin qui.

Ma il derby non è una gara come le altre. Ieri Leao nel post partita ha detto che è una gara che si gioca anche sul personale, nella settimana del derby non si esce, ‘è vita o morte’. Ed è questo probabilmente che i rossoneri dovranno mettere in campo se vorranno ancora agganciarsi al campionato con un filo.

Nel frattempo in settimana dovranno essere valutate le condizioni di Davide Bartesaghi, uscito per un risentimento muscolare sul finale della partita di ieri. Allegri ha parlato di crampi, ma in realtà il giocatore dovrà essere sottoposto agli esami strumentali per capire se potrà essere disponibile al derby oppure no.

Stallo su André

L’altro tema da attenzionare riguarda invece il brasiliano André del Corinthians, per cui il Milan ha trovato un accordo per giugno. È però in corso uno stallo, con il presidente del club brasiliano che non ha ancora dato il suo ok definitivo.