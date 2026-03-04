Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara il derby contro l’Inter: operazione riuscita per Gabbia, un mese di stop. Bartesaghi resta in dubbio, ecco le ultime novità.

Continua in casa Milan la preparazione verso il derby con l’Inter in programma domenica alle 20.45. Vediamo ora le ultime novità.

Il punto su Gabbia e Bartesaghi

Partiamo innanzitutto da Matteo Gabbia, che ieri si è sottoposto a un’operazione chirurgica a Londra per risolvere il problema di un’ernia inguinale. L’intervento è andato bene, ma costringerà il centrale rossonero a circa un mese di stop. A questo punto, in ottica derby, i tre centrali dovrebbero essere gli stessi visti nella gara di Cremona, ovvero Tomori, De Winter e Pavlovic.

Passando invece a Bartesaghi, possiamo definirlo ancora in dubbio per il derby. L’assenza di lesioni muscolari lo rende teoricamente recuperabile, ma al momento resta una possibilità piuttosto complicata. L’opzione più probabile è che al suo posto venga impiegato Estupinan dal primo minuto. In ogni caso Bartesaghi sarà valutato giorno per giorno, nel tentativo di metterlo a disposizione di mister Allegri per una gara così importante.

Per il resto dello schieramento si attendono conferme nei prossimi giorni, ma la possibilità di riproporre gli stessi uomini visti a Cremona non è un’ipotesi così remota, considerando che almeno sulla carta sono ritenuti i titolari.