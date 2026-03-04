Milan, le top news di giornata

Continua in casa Milan la preparazione verso il derby con l’Inter in programma domenica alle 20.45. Vediamo ora le ultime novità.
Il punto su Gabbia e Bartesaghi
Partiamo innanzitutto da Matteo Gabbia, che ieri si è sottoposto a un’operazione chirurgica a Londra per risolvere il problema di un’ernia inguinale. L’intervento è andato bene, ma costringerà il centrale rossonero a circa un mese di stop. A questo punto, in ottica derby, i tre centrali dovrebbero essere gli stessi visti nella gara di Cremona, ovvero Tomori, De Winter e Pavlovic.
Passando invece a Bartesaghi, possiamo definirlo ancora in dubbio per il derby. L’assenza di lesioni muscolari lo rende teoricamente recuperabile, ma al momento resta una possibilità piuttosto complicata. L’opzione più probabile è che al suo posto venga impiegato Estupinan dal primo minuto. In ogni caso Bartesaghi sarà valutato giorno per giorno, nel tentativo di metterlo a disposizione di mister Allegri per una gara così importante.
Per il resto dello schieramento si attendono conferme nei prossimi giorni, ma la possibilità di riproporre gli stessi uomini visti a Cremona non è un’ipotesi così remota, considerando che almeno sulla carta sono ritenuti i titolari.