Camarda, futuro in bilico: Milan e Lecce a confronto

Il futuro di Francesco Camarda è al centro dei dialoghi tra Milan e Lecce: l’infortunio potrebbe portare ad un rientro anticipato a Milano.

La situazione relativa al futuro di Francesco Camarda sta tenendo banco in queste ore che separano il match tra Milan e Lecce, in programma domani sera a San Siro. Proprio le due squadre che si affronteranno sul campo stanno discutendo in merito al futuro dell’attaccante classe 2008.

Il nodo infortunio e il possibile rientro alla base

Dopo l’infortunio alla spalla riscontrato da Camarda, il Milan si è allarmato notevolmente, dato che l’infortunio, di cui non sono ancora noti tutti i dettagli, dovrebbe essere abbastanza serio. Camarda, pur essendo in prestito al Lecce, è considerato un patrimonio del club rossonero, che vorrebbe gestire il suo infortunio e tutto il percorso di riabilitazione a Milano, con lo staff medico rossonero a seguire il ragazzo.

Per questo motivo, nelle scorse ore è maturata la possibilità di un’interruzione del prestito e di un rientro anticipato alla base. Questa almeno è l’idea che filtra dalla sponda Milan; mentre dalla sponda Lecce, in questo momento, non si pensa minimamente all’interruzione del prestito e si conta sulla presenza di Camarda fino a fine stagione, come previsto dagli accordi iniziali tra i due club.

Ancora quindi non è chiaro quale sarà la decisione finale. Il Lecce, nel frattempo, è in ritiro dalle parti di Milano perché, dopo aver affrontato l’Inter a San Siro mercoledì nel recupero, affronterà sempre a San Siro il Milan: un’occasione che potrebbe facilitare i dialoghi tra i due club.