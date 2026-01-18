Un pregio del Milan? Bergomi: “Il centrocampo, Rabiot l’ha svoltato”

Bergomi analizza la possibile sfida Scudetto tra Inter e Milan: quali sono i pregi, i difetti e le necessità di mercato delle due squadre.

In merito al sempre più annunciato duello in testa alla classifica tra Inter e Milan, attualmente prima e seconda in Serie A, si è espresso sulle pagine di la Repubblica l’ex calciatore e oggi noto opinionista e commentatore Beppe Bergomi. L’ex difensore nerazzurro ha detto la sua sulla lotta al vertice, analizzando pregi e difetti di entrambe le squadre. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Bergomi

“Inter e Milan, prima e seconda in campionato, sono imperfette ma forti. Una sfida bella e apertissima”.

I pregi delle due squadre:

“Per l’Inter, la continuità. Negli ultimi anni è spesso stata la squadra più brava. E dopo una stagione senza vittorie, Chivu è riuscito a farla ripartire. Per il Milan, il centrocampo. Rabiot ha svoltato la squadra. Con Fofana, Modric e Loftus-Cheek forma un reparto fortissimo, anche dal punto di vista fisico”.

Un difetto per ciascuna:

“L’Inter ha un gioco abbagliante, ma negli scontri diretti soffre dal punto di vista emozionale. Il Milan, quando deve fare la partita e difendere a campo aperto, fatica a tenere alta l’attenzione”.

Sul mercato:

“L’Inter a destra ha bisogno di rinforzi subito. Se Dumfries rientrerà fra un mese, sarà passata un’altra dozzina di partite. Il Milan aveva bisogno di un centravanti e lo ha preso. Sulle palle alte, Fullkrug può fare la differenza”.

Quanto può pesare il fatto che il Milan non giochi le coppe:

“Conterà tanto, come per il Napoli lo scorso anno e per l’Inter quello prima, da marzo in poi. Per gli altri sarà un tour de force”.