Verso Milan-Lecce | Pulisic e Leao in pole? Le ultime in attacco

4 nomi per i soliti due posti: Allegri potrebbe scegliere in questo turno la coppia Pulisic e Leao lasciando out Nkunku

Dopo la partita a Firenze e quella contro il Como, anche contro il Lecce, Massimiliano Allegri avrà a disposizione quattro dei cinque attaccanti della squadra. L’allenatore milanista potrà schierare Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, quest’ultimo reduce da una settimana sfortunata a causa di un infortunio al piede e di un furto subito mentre si trovava a Como per allenarsi.

Ma chi sarà in campo dal primo minuto questa sera?

Essendo il traguardo la vittoria, Allegri si affiderà alla coppia migliore in circolazione, quella originale, Leao-Pulisic, con l’attaccante statunitense che torna titolare dopo una prestazione deludente a Firenze, dove non ha brillato come al solito e una panchina a Como.