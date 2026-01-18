Milan, Allegri lancia Jashari ed Estupinan: prova decisiva

Milan-Lecce è una grossa occasione per Jashari ed Estupinan: i due partono titolari per giocarsi le loro chance nel finale di stagione.

La partita di stasera del Milan sarà anche quella in cui due investimenti importanti del mercato estivo, fin qui poco impiegati e un po’ in ombra, avranno una grande occasione per dimostrare il proprio valore. In questo caso stiamo parlando di Ardon Jashari e Pervis Estupinan, entrambi in campo dal 1’ questa sera.

Un’occasione da sfruttare

Jashari, condizionato anche da un lungo infortunio avuto a inizio stagione, fin dal suo rientro sta faticando a trovare spazio. Situazione dovuta anche al fatto che Allegri lo veda principalmente come mediano davanti alla difesa, ruolo in cui Modric è davvero difficile da togliere, se non per farlo rifiatare in caso di partite ravvicinate.

Nel caso di Estupinan, invece, con la crescita esponenziale del giovane Bartesaghi si è trovato a perdere il posto sulla fascia sinistra, nonostante fosse arrivato nel mercato estivo con l’idea di essere il titolare designato. Terzino italiano che, quando chiamato in causa, ha dato fin qui più garanzie rispetto all’ecuadoriano.

La partita di stasera avrà dunque un grosso peso specifico per questi giocatori, anche perché metterà fine al ciclo di gare ravvicinate del Milan. Essendo rimasto solo il campionato, a breve, con la ripresa delle coppe europee, i rossoneri giocheranno solo una volta a settimana. A quel punto sarà ancora più difficile insidiare i cosiddetti titolari. Meglio iniziare a mettersi in mostra già da stasera contro il Lecce a San Siro, calcio d’inizio ore 20.45.