Cesari: “Su Saelemaekers c’è fallo, non può essere simulazione”

Graziano Cesari analizza Cremonese-Milan a Pressing: bene Massa, Saelemaekers non commette simulazione, regolare la rete di Pavlovic.

Intervenuto dagli studi di Pressing a Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato anche gli episodi da moviola di Cremonese–Milan. Partita abbastanza corretta e senza errori degni di nota da parte dell’arbitro Massa, con il gol di Pavlovic indubbiamente regolare. Tuttavia, viste le tante critiche rivolte all’esterno rossonero Saelemaekers per una presunta simulazione giudicata eccessiva, Cesari ha voluto sottolineare come in realtà non si trattasse affatto di una simulazione da parte del belga.

Le parole di Cesari

“Molto bene Massa a Cremona, ma vi faccio vedere una cosa perché a me ha fatto arrabbiare. Oggi hanno detto: ‘Eh Saelemaekers ha simulato’. Non è vero! Siamo fuori dall’area di rigore e c’è un contatto con Pezzella. Massa è vicino e non prende nessun tipo di provvedimento. Giusto non prendere nessun tipo di provvedimento. Saelemaekers cade dopo perché c’è l’impatto di Pezzella sul ginocchio destro. Non può mai essere una simulazione, anzi questo è fallo e basta.

Sul gol del Milan, quello di Pavlovic, situazione veramente al limite ed è stato bravissimo il VAR in questo caso Guida e Massa l’arbitro. Dopo il colpo di testa di De Winter, Pavlovic non se l’aspetta neanche, la palla gli finisce sul viso e poi gli schizza sulla spalla, quindi possiamo parlare di un gol assolutamente regolare”.