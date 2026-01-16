Albertini: “Modric è il direttore d’orchestra che nessuno possiede”

Albertini analizza la lotta scudetto in Serie A: Inter davanti a tutti, ma occhio a Milan, Napoli, Juve e Roma. Modric fattore per il Milan.

L’ex giocatore rossonero Demetrio Albertini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel corso di una lunga chiacchierata, ha fatto anche una sua analisi sulla lotta scudetto in Serie A. Nella sua personale graduatoria mette l’Inter davanti a tutti, seguita da Milan, Napoli, Juventus e Roma. Albertini si è soffermato anche sul peso dei singoli allenatori e sulla presenza di Modric in rossonero. Ecco un estratto.

Le parole di Albertini

“L’Inter è la più forte, si può dire. Ma non sempre chi è più forte poi vince lo scudetto. Il traguardo è distante, devono ancora giocare tutti contro tutti, ci sono Milan, Napoli, Juventus e Roma, ognuna con la proprie qualità. Non mi stupisco di nessuna di queste: il Milan con Allegri ha Modric, il direttore d’orchestra che nessuno possiede; il Napoli ha Conte, vincente pure lui, con pregi e difetti, ma esigente al punto da far lievitare il club; che la Juve con Spalletti sia lì non mi sorprende, proprio perché ha Spalletti; e la Roma del Gasp ha un riferimento alto”.