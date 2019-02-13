Rummenigge sulla Champions: "Serve una fase a gironi più interessante"
Parla il numero uno del Bayern
Parla il numero uno del Bayern
Le scelte dei due tecnici
Il probabile undici orobico
Cala il sipario sui gironi
Fischio d'inizio ore 21
Due italiane in campo
Due italiane in campo
Calcio d'inizio alle 21
Fischio d'inizio ore 21
La Juve riceve il Barça, mentre la Lazio fa visita al Brugge
Ecco le sfide che si disputeranno oggi fra le 19 e le 21
La Lazio ha battuto il Borussia Dortmund per 3-1 all'Olimpico
I biancocelesti ritrovano Luiz Felipe in difesa. Davanti Immobile guida l'attacco
Fischio d'inizio alle 19
Riparte il calcio europeo
Il programma
Le parole del brasiliano, tornato al Santos
Psg battuto 1-0.
La designazione
Grande sfida fra partenopei e catalani
L'iniziativa
I match in programma nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.
I risultati della quarta giornata della fase a gironi dei match giocati di martedì.
Le parole di Antonio Conte, tecnico dell'Inter.
I match in programma nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.
I risultati del turno di martedì di Champions League: seconda giornata della fase a gironi.
Le dichiarazioni dell'ex numero 10 della Roma
Sorteggio favorevole per i bianconeri, ma guai a sottovalutare i giovani olandesi
Il match di Champions
Il match dell'Old Trafford