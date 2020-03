Tommasi avvisa: “Allenarsi ora può essere pericoloso”

Il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha pubblicato sul sito dell’associazione una lettera in cui non ha nascosto la propria contrarietà ad una ripresa immediata delle attività nei centri sportivi come voluto invece da alcuni club, Milan e Lazio su tutti.

“Mi auguro che presto si potrà tornare a giocare perché il calcio sarà un termometro della società. Quando il pallone rotolerà di nuovo, saremo quasi fuori da questo incubo”, si legge. “Come hanno fatto gli inglesi, trovo più corretto dire che non si riprenderà fino ad una certa data, piuttosto che indicare un giorno. Questo è il momento di vivere alla giornata anche perché il dato dei decessi è agghiacciante. In Spagna il Valencia ha il 35% di contagiati e questo vuol dire che il calcio deve prestare grande attenzione a quello che fa”.

“Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente”, l’attacco dell’ex calciatore. “Lo dico senza voler fare polemiche. Ricominciare ora, due mesi prima della ripresa del campionato non ha senso ed è pure pericoloso. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare in casa. Tutti, nessuno escluso”. “Il rinvio dell’Europeo aiuterà e magari ci permetterà di concludere i tornei nazionali”, l’auspicio finale.

