Notizie Milan – Parisi: “Il Milan ha bisogno di ritrovare entusiasmo”

MILANO – Fabio Parisi, noto procuratore sportivo, è intervenuto alla trasmissione radiofonica sportiva Tutti Convocati, sulla frequenze di radio 24. Ecco le sue parole sul Milan.

: «Il Milan in questo momento ha bisogno di ritrovare entusiasmo e di fare goal. Meglio vincere 3 a 2 che 1 a 0. La partita di domenica con l’Udinese è un esempio. Il pubblico trascinava la squadra e i giocatori hanno risposto sul campo. I rossoneri non devono pensare di monetizzare dall’eventuale cessione di Hernandez, perchè stiamo parlando di un giocatore di livello che continuerà a crescere nei prossimi anni. Ha carattere e talento, certo ti toglie qualcosa dal punto di vista difensivo, ma ora non è quello che serve al Milan».