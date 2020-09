Roma-Jovic: problema ingaggio. Il Milan rimane alla finestra

MILANO – Una trattativa nata, forse, per sbaglio quella tra la Roma e il Real Madrid per Luka Jovic. I giallorossi infatti avevano iniziato a trattare Borja Mayoral, ma Zidane vorrebbe tenere lo spagnolo e cedere (in prestito) il serbo. Secondo quanto riportato da “AS“. il tecnico e la dirigenza delle Merengues stanno studiano le proposte che sono arrivate con un’idea di base: Jovic andrà al club che gli garantirà più spazio. E proprio questo requisito pone la Roma in vantaggio sulle altre: Milan e Inter. Infatti il Real Madrid spera che l’ex Eintracht Francoforte possa ritrovare la fiducia persa e che, tra un anno i Blancos possano riammirare quel giocatore che portò Florentino Perez a staccare un assegno da 60 milioni di euro.

ROMA IN VANTAGGIO, PERO’… – La Roma, tra le tre italiane, è il club che sta portando avanti la trattativa con più sicurezza tanto che nella serata di ieri ci sono stati compiuti passi importanti. Rimane però la questione ingaggio: Jovic guadagna 4 milioni di euro, una cifra che i giallorossi vorrebbero abbassare. Il Real però sembra voler assecondare le richieste dei capitolini. L’Inter dal canto suo offre condizioni economiche migliori, il Milan ha un canale aperto con la dirigenza delle Merengues, dopo gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz. Sullo sfondo c’è anche il Manchester United, che però deve recuperare velocemente terreno dalle italiane: il 5 chiude il mercato.