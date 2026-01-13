La designazione arbitrale per Como-Milan

Como-Milan, ufficiale la designazione arbitrale per il recupero della sedicesima giornata: Guida sarà il direttore di gara, Doveri al VAR.

Dopo i due pareggi consecutivi, al Milan serve tornare alla vittoria e dovrà cercarla sul campo del Como nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, che si giocherà giovedì alle 20.45. Vediamo ora la designazione arbitrale per il match del Sinigaglia.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Insieme a lui ci saranno Lo Cicero e Yoshikawa come assistenti, mentre Pairetto sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Doveri e Di Paolo.

C’è un dato interessante che riguarda lo storico di gare dirette da un veterano come Guida: il Milan è la squadra di Serie A che ha arbitrato più volte, ben 40. Con un bilancio di 19 vittorie rossonere, 11 pareggi e 10 sconfitte. Invece solo una volta ha diretto il Como, la novità degli ultimi due anni nella nostra Serie A, anche se in quel caso la formazione allenata da Fabregas ha trovato la vittoria.