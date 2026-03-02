Milan, Stabile stronca i rossoneri: affare saltato?

L'affare delle ultime ore per il centrocampista Andrè, sembra essere terminato e la causa è il presidente del Corinthians

Il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha scelto di fermare la vendita del giovane centrocampista del 2006 André al Milan. Questa notizia è stata riportata dal giornalista brasiliano Jorge Nicola e confermata anche da Globo Esporte. Oggi il capo del club brasiliano dovrebbe annunciare formalmente la sua decisione.

Per il via libera mancava solo la firma di Stabile, ma ha preferito opporsi alla vendita del giovane centrocampista al Diavolo. Quali sono le motivazioni alla base di questa scelta? Innanzitutto, le critiche espresse dai tifosi e dall’allenatore Dorival, il quale ha affermato in precedenza che un talento come André vale molto più rispetto alla somma proposta dal Milan (15 milioni di euro più due milioni in bonus e il 20% su una futura vendita). Ora anche Stabile è giunto alla conclusione che l’offerta dei rossoneri è insufficiente e deve essere rivista.