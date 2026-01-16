Milan, Cassano attacca: “Non sarà tra le prime 4…”

L'ex fantasista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti sulla squadra di Allegri in ottica di campionato

Dopo la partita del Milan (una vittoria esterna in rimonta contro il Como), c’è stato un nuovo intervento di Antonio Cassano che ha criticato la squadra rossonera e Massimiliano Allegri, nonostante i tre punti guadagnati e la seconda posizione nella classifica di Serie A dopo 21 giornate. Durante l’episodio speciale di Viva El Futbol, trasmesso dopo i recuperi di mercoledì e giovedì, l’ex calciatore ha espresso la sua opinione in modi forti e diretti nei riguardi del club milanese.

Le affermazioni di Antonio Cassano su Milan e Allegri: “Sta rendendo il Milan ancor peggio rispetto a quanto fatto alla Juventus. Il Como fino a poco tempo fa era in Serie B e ha investito molto sul mercato, ma non si tratta di campioni. Non riesco a tollerare questa situazione, sono certo che i tifosi del Milan siano soddisfatti”.

Cassano chiude: “Col tempo, penso che il Milan non sarà tra le prime quattro e Allegri ha un futuro incerto in rossonero, così come la sua squadra. Ma chi sta facendo crescere il valore di quest’anno? “.