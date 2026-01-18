Il Milan si prepara per scendere in campo questa sera contro il Lecce di Eusebio di Francesco. Da una parte la salvezza dall’altra la corsa per il titolo e il piazzamento in Champions League. Queste le gare della domenica di Serie A valide per la ventunesima giornata di campionato.
Parma-Genoa 12.30
Bologna-Fiorentina 15.00
Torino-Roma 18.00
Milan-Lecce 20.45
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: domenica 17 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ceccon-Laudato
IV uomo: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Mazzoleni