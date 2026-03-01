Pre-partita, Tomori: “Dobbiamo reagire”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Fikayo Tomori ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Cremonese-Milan. A breve il calcio d'inizio.

Sulla partita di oggi:

“Ogni partita è difficile in questo campionato, sappiamo cosa dobbiamo fare. Dopo domenica sappiamo bene che bisogna reagire e fare bene in questa partita. Dobbiamo partire forte, sappiamo che loro sono una buona squadra”.

Sulla settimana dopo la sconfitta:

“La cosa più bella è che abbiamo un’altra partita oggi per correggere quello che abbiamo fatto domenica. È vero che non perdevamo da tanto in campionato, però la cosa bella è che abbiamo un’altra partita oggi. Dobbiamo reagire forte per mantenere la nostra posizione in classifica”.

Se Allegri ha lavorato molto sulla testa:

“Ci ha detto che nel calcio ci sono anche le sconfitte, sconfitte che meritiamo o che non meritiamo. Abbiamo perso, dobbiamo reagire. Queste partite sono quelle in cui si vede la mentalità della squadra. Abbiamo fatto bene finora e dobbiamo continuare oggi”.