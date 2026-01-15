Pre-partita, De Winter: “Proveremo a non subire gol”

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal difensore rossonero Koni De Winter ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Como-Milan.

In vista del match tra Como e Milan che sta per in iniziare, ha parlato ai microfoni di DAZN il difensore rossonero Koni De Winter, schierato stasera dal primo minuto. Ecco che cosa ha detto:

Sul pressing del Como sui difensori a cui fare attenzione:

“Come ogni partita, proveremo a difenderci da squadra e a non subire gol. Oggi non sarà diverso”.

Sul giocare a sinistra, al posto di Pavlovic:

“Cambia il posto, però il calcio rimane il calcio con gli spazi e la palla. Cambia solo la posizione, io cerco di fare il mio, l’importante è giocare e poter aiutare la squadra”.