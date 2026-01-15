Pre-partita, Allegri: “Il Como ha un ottimo possesso e subisce poco”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Como-Milan.

In vista del match tra Como e Milan che sta per cominciare ha parlato ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto:

Sull’andare in campo avendo visto i risultati di Napoli e Inter:

“La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera sarà una partita molto complicata, il Como ha caratteristiche ben precise. Ha un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà una partita tecnica molto pulita e precisa”.

Se Leao può sfruttare gli spazi in una gara come questa:

“Non solo Leao, ci vogliono anche gli inserimenti da dietro, dalle seconde linee. Bisogna essere molto bravi a scappare da quella pressione quando ti aggrediscono”.

Su Fullkrug, già a disposizione dopo l’infortunio:

“Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questo tipo d’infrazione ha sempre giocato in passato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e che ci tiene molto, è molto importante per noi”.