Milan, Gabbia out per il derby? Le ultime

Il centrale del Milan sta recuperando per esserci nel derby della prossima domenica cntro l'Inter: Allegri monitora la situazione

Dopo il trionfo di domenica contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di pausa ai suoi calciatori. Gli allenamenti oggi pomeriggio a Milanello. Nel Centro Sportivo di Carnago sono stati avvistati alcuni giocatori, tra cui Matteo Gabbia.

Il centrale sta lavorando per recuperare dal risentimento muscolare che gli ha impedito di partecipare sia alla partita contro il Parma che a quella contro la Cremonese. Il difensore spera di essere disponibile per il derby di domenica sera contro l’Inter. Questa notizia è riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport.