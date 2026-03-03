Milan, Passotto: La squadra? Non ha…” Le parole

Nulla è ancora deciso per il Milan di Allegri che dovrà fare i conti con l'Inter in occasione del derby del prossimo turno

Marco Pasotto, giornalista, ha commentato le dichiarazioni di Allegri durante la conferenza stampa. “Non c’è creatività, ma perlomeno c’è efficacia. La mancanza di creatività si deve al fatto che il Milan ripete il medesimo schema per l’ennesima volta in questa stagione: gioco lento, poca pressione, errori clamorosi sotto porta, e poi il colpo decisivo nel finale. Sì, è una situazione già vista in più occasioni. Tuttavia, c’è efficacia perché alla fine, a due mesi e mezzo dalla conclusione del campionato, il Diavolo continua a rafforzare il secondo posto e la zona Champions.”

“Se le previsioni di Allegri si dimostreranno corrette, mancherebbero solo 17 punti da conquistare nelle prossime 11 partite per ritornare in Europa di alto livello. Certo, si tratta comunque di una vittoria che cancella le tensioni lasciate dalla sconfitta con il Parma e prepara bene il morale in vista del derby di domenica prossima.”