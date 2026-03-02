Milan, i Top e Flop della sfida con la Cremonese

Top e Flop rossoneri in Cremonese-Milan: Pavlovic decisivo, De Winter costante; Pulisic e Saelemaekers da ritrovare. L'analisi completa.

Sfida sofferta quella di ieri tra Milan e Cremonese, nella quale i rossoneri hanno faticato a trovare il gol del vantaggio fino all’ultimo. Vincere era fondamentale per cancellare la sconfitta della settimana precedente contro il Parma, in cui il copione era stato simile: il gol non arrivava. In questo caso però troppe le occasioni sbagliate dai rossoneri, che hanno creato tanto senza concretizzare. Alla fine però non hanno perso la calma e, dopo averla sbloccata, l’hanno anche sigillata. Vediamo ora i nostri top e flop della gara tra le fila rossonere.

I Top: Pavlovic decisivo, De Winter una certezza

Tra i top dobbiamo sicuramente mettere al primo posto Pavlovic, votato anche come MVP. È lui che ha il merito di portare il Milan in vantaggio. Un po’ fortunoso il suo tocco, naso e poi spalla, ma ha il merito di averci creduto e di essere lì in quel momento. Poi anche partita difensiva niente male.

A proposito di fase difensiva, citiamo così l’altro top che è De Winter. Cresciuto tantissimo, in fase difensiva è il più impeccabile della retroguardia rossonera in queste ultime uscite: pulito, preciso e non dà mai la sensazione di difficoltà o affanno.

Menzione speciale anche per Modric, che in entrambe le fasi è sempre un giocatore superiore, e poi per Nkunku che, entrato dalla panchina con pochi minuti a disposizione, costruisce l’azione del doppio vantaggio offrendo con grande altruismo un pallone da spingere soltanto in porta a Leao.

I Flop: Pulisic e Saelemaekers devono ritrovarsi

Tra i Flop inseriamo due giocatori che sono stati tra i protagonisti del Milan di inizio stagione e che devono assolutamente ritrovarsi in questo finale. Parliamo di Pulisic e Saelemaekers.

Irriconoscibile l’americano, meno nel vivo del gioco e in più sembra aver perso quel suo tocco letale sotto porta, sia ieri che nelle ultime gare. Aspettiamo ancora il suo primo gol del 2026. Chissà, magari come i grandi giocatori potrebbe tornare a colpire nelle partite importanti, iniziando proprio dal derby con l’Inter di domenica. Noi pensiamo che sia solo questione di tempo prima di rivedere il vero Pulisic: nessuna crisi, nessun allarme, solo un piccolo calo dovuto anche ai problemi fisici che ha avuto.

L’altro flop di giornata è Saelemaekers. Ultimamente è un po’ come una lampadina all’interno della partita: si accende e si spegne, poi si innervosisce e rischia di bruciarsi. Questa è stata un po’ la sua gara. Bei lampi in cui fa vedere giocate da grande giocatore, soprattutto nello stretto e nei controlli orientati per saltare l’uomo, uscite brillanti, difficili tecnicamente e poi palloni persi ingenuamente o scelte sbagliate. Accentua qualche contatto e gli arbitri iniziano a prenderlo di mira, non gli fischiano nemmeno più i falli che ci sono. Allegri è costretto a sostituirlo: era diffidato, non è stato ammonito e almeno al derby ci sarà.