Milan, la settimana del derby: tre giocatori da valutare

Giornata di riposo per il Milan dopo la vittoria: Gabbia e Fullkrug lavorano lo stesso a Milanello. Attese novità su Bartesaghi.

Dopo la vittoria di ieri contro la Cremonese, oggi Allegri ha concesso una giornata di riposo alla squadra, con la ripresa degli allenamenti a Milanello fissata per domani pomeriggio.

Verso il derby: le condizioni degli acciaccati

C’è però chi a Milanello si è presentato lo stesso: stiamo parlando di Matteo Gabbia e Niclas Fullkrug, entrambi alle prese con qualche acciacco. In particolare Gabbia è out da circa una settimana, dal problema accusato domenica 22 febbraio nel riscaldamento della sfida col Parma. Ha un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra che lo ha tenuto fuori anche ieri, ma il centrale italiano vuole fare di tutto per esserci nel derby con l’Inter. Anche Fullkrug vuole esserci, ma è meno chiara la sua situazione: ieri, dopo aver accusato un problema al ginocchio, ha concluso tranquillamente la gara. Da capire se stia davvero bene o se quel fastidio abbia avuto delle conseguenze.

Attese tra oggi e domani novità anche in merito a Bartesaghi, uscito dal campo per un risentimento muscolare. Allegri ha parlato di semplici crampi, ma lo staff medico vorrà vederci chiaro, con l’augurio di avere tutti e tre a disposizione in vista della gara più attesa.

Attenzione perché domani, alla ripresa, potremmo rivedere finalmente in gruppo anche Santiago Gimenez, ormai recuperato dall’operazione alla caviglia.