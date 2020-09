Milan, ora caccia al difensore: tre nomi sul taccuino di Maldini

Milan, i tre difensori in lizza

MILANO – L’ultima settimana di mercato per i colori rossoneri è pronta ad accendersi grazie alla tempestiva cessione di Lucas Paquetà al Lione; il brasiliano, infatti, si trasferirà in Francia per 20 milioni di euro di parte fissa più una percentuale sulla futura rivendita, permettendo al Milan di non mettere alcuna minusvalenza a bilancio e di operare con liquidità sul mercato in entrata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i soldi della cessione del brasiliano saranno reinvestiti per l’acquisto di un nuovo difensore. Tre, al momento, i nomi sul taccuino di Maldini: Kristoffer Ajer del Celtic, Takehiro Tomiyasu del Bologna e Matija Nastasic dello Schalke 04.

Per quanto riguarda i primi due la situazione è resa complicata dall’esose richieste dei club di appartenenza: per Ajer gli scozzesi chiedono 30 milioni di euro, mentre per il giapponese il ds Bigon non si smuove da una richiesta di 25 milioni di euro dopo averne rifiutati 20 dalla Roma. Il Milan valuta con cifre inferiore entrambi i calciatori e, per questo motivo, le due trattative restano piuttosto complicate. Più facile, invece, arrivare a Nastasic visto che lo Schalke 04 sarebbe disposto a cederlo anche in prestito; si tratterebbe di un affare low-cost visto che l’esborso economico sarebbe piuttosto basso permettendo, inoltre, al Milan di tornare a investire sul mercato a gennaio.