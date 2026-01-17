Verso Milan-Lecce: la probabile formazione rossonera

Allegri valuta le rotazioni per Milan-Lecce: diversi ballottaggi a centrocampo, in attacco torna Pulisic dal primo minuto. La probabile

Durante la conferenza stampa della vigilia di Milan–Lecce, mister Massimiliano Allegri ha già annunciato che domani vedremo alcuni cambi di formazione, anche perché il Milan sono due settimane che gioca con il doppio turno giovedì-domenica. Proviamo ora ad ipotizzare la probabile formazione rossonera in base a ciò che sappiamo.

Le possibili scelte di Allegri

In porta ovviamente non ci sarà turnover: confermato Maignan. In difesa, per quanto riguarda i centrali, difficilmente ci saranno variazioni, dato che Pavlovic è ancora out per la ferita rimediata con la Fiorentina, che non gli permette di colpire di testa. Quindi si va verso la conferma di Tomori, Gabbia e De Winter.

A centrocampo, sugli esterni, a destra è possibile un’occasione dal primo minuto per Athekame, entrato bene nel finale della gara contro il Como, anche se è sempre difficile rinunciare a Saelemaekers. Sulla sinistra, duello Bartesaghi–Estupinan, ma Bartesaghi resta in vantaggio nonostante i 90 minuti di Como, visto che Estupinan non ha convinto granché quando è stato chiamato in causa ultimamente. Vedremo se Allegri opterà per un rilancio o per una bocciatura dell’ecuadoriano.

Tra i tre di centrocampo, quasi certa la conferma di Rabiot, a di cui Allegri preferisce sempre non fare a meno. Può invece riposare Modric: quando si parla di turnover, lui è sempre il primo nome che viene in mente, perché necessita di un’attenta gestione. Al suo posto si candida Ricci per partire dal 1’. Come mezzala destra è un 50-50 tra Fofana e Loftus-Cheek.

In attacco, quasi sicuramente non partirà dal 1’ Leao, non al top fisicamente. Vedremo invece Pulisic dal primo minuto dopo la panchina di Como, accanto a lui uno tra Nkunku e Fullkrug.