Milan, via libera per Santi Gimenez: può tornare in gruppo

Buone notizie per il Milan: Santi Gimenez ha ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi in gruppo. Ora inizia la corsa per convincere Allegri.

Arrivano buone notizie per quanto riguarda il recupero di Santi Gimenez: il percorso riabilitativo e di pre-riatletizzazione post operazione alla caviglia si è ormai concluso e il giocatore è prossimo al ritorno in gruppo. Nella giornata di ieri l’attaccante messicano si è anche sottoposto all’ultima visita di controllo per ottenere il via libera definitivo al rientro in campo, visita che ha avuto esito positivo.

Se tutto andrà come previsto, già nella giornata di oggi potremo rivedere Gimenez allenarsi insieme ai suoi compagni, circa cinque mesi dopo l’ultima volta.

Il rientro e la corsa per convincere

Una volta ripresi gli allenamenti inizierà una vera e propria corsa contro il tempo per conquistarsi spazio al Milan. Il giocatore è ancora convinto di potersi giocare le sue chance e, ora che il problema che lo tormentava da tempo è stato risolto, vuole finalmente dimostrare il suo valore.

Quella che lo aspetta sarà però una sfida complicata: dopo tanti mesi lontano dai campi ci vorrà tempo prima di rientrare nelle rotazioni di mister Massimiliano Allegri. Non è nemmeno detta che riesca a trovare continuità attraverso le rotazioni, considerando che al Milan è rimasto soltanto il campionato.

Ma chissà, magari nel finale di stagione potrà diventare quell’uomo in più che non ti aspetti, capace di risolvere qualche partita, magari partendo dalla panchina.