Mercato Milan, Colpi estivi in arrivo? L’accenno di Pellegatti

Nuovi profili potrebbero venire accostati al Milan nel corso di questi mesi visto l'arrivo del mercato estivo 2026

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso del prossimo mercato estivo e delle aspirazioni dell’allenatore Massimiliano Allegri per i nuovi acquisti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non posso fornirvi al momento nomi specifici per il mercato estivo, ma è cruciale comprendere la filosofia che ci sta dietro. Dobbiamo anche considerare il destino di Camarda; speriamo possa tornare in forma entro metà aprile. Sarebbe un peccato perdere un giocatore che ha ancora molto da dimostrare, ma da questo punto di vista mi rassicura Massimiliano Allegri: se dovessimo venderlo, speriamo di no, oppure tenerlo fino a gennaio o anche pensare a un nuovo prestito.”

“È difficile fare delle ipotesi ora. Massimiliano Allegri cercherà calciatori esperti e talentuosi, ma anche con una forte personalità da Champions League. Cerca giocatori motivati che comprendano il significato di sacrificio, desidera costruire una squadra con risorse umane di alto livello. Abbiamo già detto che Massimiliano Allegri ha identificato un difensore centrale solido, un esterno, un centrocampista di qualità e due attaccanti. Dobbiamo poi considerare le situazioni interne come quelle di Fullkrug e Nkunku. “