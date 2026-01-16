Milan, Il punto sul rinnovo di Maignan: le tempistiche

Il portiere francese sta limando i dettagli per firmare il rinnovo con i rossoneri: manca sempre meno al termine della trattiva

Claudio Raimondi, intervenendo su SportMediaset su Italia Uno, ha dichiarato che il rinnovo di Mike Maignan è praticamente concluso, poiché il portiere ha già dato il suo assenso all’offerta del Milan, che prevede un contratto fino al 2031 a sette milioni di euro, inclusi i bonus. Rimane da definire solo la questione delle commissioni, ed in questo caso la prossima settimana sarà fondamentale (l’agente del calciatore francese è già a Milano).

I dirigenti della società in via Aldo Rossi stanno inoltre lavorando per un acquisto futuro in attacco: il Milan ha puntato gli occhi su Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, che ha una clausola di rescissione di 20 milioni di euro.

Tuttavia, l’offerta del Milan è significativamente inferiore, intorno ai sette milioni di euro, compresi i bonus. La richiesta dei serbi, d’altra parte, è di 12 milioni. Il calciatore sta facendo pressione perché desidera indossare la maglia rossonera (inizialmente sarebbe inserito nel Milan Futuro).