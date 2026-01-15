Milan, Rabiot elogia Maignan: le parole

Il centrocampista francese ha elogiato il suo connazionale di squadra nonché Mike Maigna: le parole del tecnico

Così Rabiot ha espresso le sue opinioni sulla vittoria di Como a Sky Sport.

“Non so se questa vittoria possa essere definita da scudetto, ma è sicuramente fondamentale in un ambiente impegnativo. L’esultanza per il 3-1 è significativa perché segna la consapevolezza di aver conquistato una vittoria, una partita che ha un grande valore per il futuro. L’allenatore ci aveva già avvisato che le partite importanti iniziavano con Udine, poi Verona e adesso questa. A volte sembra arrabbiato, ma io ascolto le sue indicazioni. ”



Riguardo a Maignan, ha dichiarato:

“Ci conosciamo da molto tempo, ci siamo incontrati al PSG quando eravamo nelle giovanili, avevamo 14-15 anni. Sono passati 15 anni da quando ci conosciamo. Abbiamo un ottimo rapporto sia in campo che fuori. Abbiamo la stessa determinazione a vincere, è un grande capitano, un eccellente uomo e un fantastico portiere. “