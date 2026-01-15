Milan, Maignan: “Abbiamo dato tutto in campo..”

Il portiere dei rossoneri ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con il Como: ecco le sue parole

Mike Maignan ha conversato con DAZN dopo il match Como-Milan, terminato 1-3. Anche oggi il portiere francese ha svolto un ruolo chiave:

Riguardo alla partita:

“Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata. Eravamo pronti. Abbiamo iniziato un po’ in difficoltà, loro hanno segnato ma non hanno raddoppiato. Abbiamo reagito come squadra e realizzato i gol quando ci serviva. Ci siamo difesi bene e questo ci ha fruttato i tre punti questa sera”.

Su Rabiot:

“Ha messo a segno due gol bellissimi e ha guadagnato un rigore, ma c’è tanto lavoro che non si vede, non si tratta solo di reti. Ha svolto un ottimo lavoro per la squadra”.

Qual è stata la tua parata preferita stasera?

“Penso che sia stata quella su Da Cunha”.

Quanta passione per il Milan ti trasmettono queste serate?

“Conosciamo queste serate da Milan, cariche di emozione e tensione. Quando termina in questo modo è sempre un piacere perché abbiamo dato tutto in campo: durante la settimana ci alleniamo e quando poi riusciamo a mostrarci così sul terreno di gioco è fantastico”.