Mercato Milan | In 7 su Loftus-Cheek! Il punto attuale

Continuano le voci attorni ai giocatori del Milan. Dopo l’interesse del Galatasaray per Fofana (con un’offerta di 30 milioni rifiutata al momento), nel mirino del mercato ci sarebbe Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è un elemento chiave per la squadra di Allegri sia che parta come titolare oppure da riserva.
Secondo Team Talk, Loftus sarebbe corteggiato da ben 7 squadre in Premier League. I nomi sono: Aston Villa, Manchester United, Newscastle, Brentford, Everton, Sunderland, Fullham. Tra queste soltanto United e Aston Villa sarebbero in pole sebbene non ci siano offerte concrete.
Il Milan opterebbe per una cessione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sembra preoccupare i tifosi rossoneri. Secondo le indiscrezioni Loftus sarebbe alla ricerca di nuove avventure già adesso a Gennaio.