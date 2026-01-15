LIVE| Como-Milan 1-3: Rabiot firma la doppietta

96’- Triplice fischio: 1 a 3 per i rossoneri
90’- 5 minuti di recupero
88’- Rabiot calcia dalla distanza e trova un grande angolo: 1 a 3
86’- Modric per Jashari e Saelemakers per Athekame
76’- Moreno per Sergi Roberto
70’- Fuori Leao, dentro Loftus-Cheek, dentro Samuele Ricci, out Fofana
66’- Dentro Vojvoda fuori Khun per il Como
62’- Altri cambi per Fabregas, Rodriguez per Baturina. Cambia anche Allegri: Fullkrug per Nkunku
60’- Cambi per il Como, dentro Caqueret fuori Da Cunha
54’- Leao dà una grande palla in profondità per Rabiot che calcia di sinistro e trova l’angolo lontano: GOAL!
51’- Nico Paz calcia e Maignan leva le ragnatele dall’angolo basso di destra
48’- Si affaccia il Como con un calcio d’angolo facilmente parato da Maignan
Secondo tempo
45+ 2′- Finisce qui il primo tempo dopo due minuti di recupero
45 + 1′- Realizza il calcio di rigore Nkunku! Butez intuisce l’angolo ma la conclusione è forte e il pallone s’insacca
45′- Rigore confermato: calcerà Nkunku
44′- Check del VAR in corso
43′- Calcio di rigore assegnato al Milan per un fallo di Kempf su Rabiot
40′- Parata pazzesca di Maignan su un colpo di testa a tu per tu di Da Cunha
36′- Possesso palla praticamente incontrastato del Como in questa fase di gara
31′- Como sempre pericoloso ogni volta che riesce a saltare la prima linea di pressione del Milan. Altra occasione quindi per Nico Paz in area, che stavolta non messo benissimo col corpo lascia partire un tiro debole, blocca Maignan.
28′- Milan spaccato in due, ne approfitta Van Der Brempt che sale palla al piede, si accentra e poi prova la conclusione. Pallone alto non di poco
23′- Maignan tiene a galla il Milan! Palla messa dietro da Baturina per Nico Paz, bellissima conclusione e altrettanto bella la parata del capitano rossonero
21′- Prova una conclusione d’esterno dal limite dell’area Fofana, ma il tiro è debole, blocca facilmente Butez
20′- Cambia qualcosa tatticamente Allegri, i suoi adesso si mettono in campo con un 4-3-3. Tridente Saelemaekers, Nkunku, Leao
17′- Possesso palla ipnotizzante del Como, la pressione rossonera per il momento non è sufficiente a recuperare con efficacia il pallone
13′- In grande spolvero il Como che va nuovamente vicino al gol! Azione bruciante, con la palla che arriva a Baturina dentro l’area che apparecchia per Da Cunha. Conclusione però alta sopra la traversa
10′- Sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo il Como trova il vantaggio! A segno il colpo di testa di Kempf, che sovrasta Fofana e buca Maignan. Bellissimo il cross messo dentro da Baturina.
7′- Partita spezzettata ma molto intensa in questi primi minuti di gioco
2′- Primo tentativo di verticalizzazione da parte del Milan con De Winter a cercare Fofana, attento Butez in uscita alta fuori dall’area
1′- Inizia la gara
–CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel match valido per il recupero della 16a giornata di Serie A