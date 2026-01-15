IlMilanista.it
LIVE| Como-Milan 1-3: Rabiot firma la doppietta

Stefania Palminteri – 15 Gennaio, 20:45

Il Milan è pronto ad affrontare il Como nel match valido per il recupero della 16a giornata di Serie A. Segui il live del match con noi!

96’- Triplice fischio: 1 a 3 per i rossoneri

90’- 5 minuti di recupero

88’- Rabiot calcia dalla distanza e trova un grande angolo: 1 a 3

86’- Modric per Jashari e Saelemakers per Athekame

76’- Moreno per Sergi Roberto

70’- Fuori Leao, dentro Loftus-Cheek, dentro Samuele Ricci, out Fofana

66’- Dentro Vojvoda fuori Khun per il Como

62’- Altri cambi per Fabregas, Rodriguez per Baturina. Cambia anche Allegri: Fullkrug per Nkunku

60’- Cambi per il Como, dentro Caqueret fuori Da Cunha

54’- Leao dà una grande palla in profondità per Rabiot che calcia di sinistro e trova l’angolo lontano: GOAL!

51’- Nico Paz calcia e Maignan leva le ragnatele dall’angolo basso di destra

48’- Si affaccia il Como con un calcio d’angolo facilmente parato da Maignan

Secondo tempo 


45+ 2′- Finisce qui il primo tempo dopo due minuti di recupero 

45 + 1′- Realizza il calcio di rigore Nkunku! Butez intuisce l’angolo ma la conclusione è forte e il pallone s’insacca

45′- Rigore confermato: calcerà Nkunku

44′- Check del VAR in corso

43′- Calcio di rigore assegnato al Milan per un fallo di Kempf su Rabiot

40′- Parata pazzesca di Maignan su un colpo di testa a tu per tu di Da Cunha

36′- Possesso palla praticamente incontrastato del Como in questa fase di gara

31′- Como sempre pericoloso ogni volta che riesce a saltare la prima linea di pressione del Milan. Altra occasione quindi per Nico Paz in area, che stavolta non messo benissimo col corpo lascia partire un tiro debole, blocca Maignan.

28′- Milan spaccato in due, ne approfitta Van Der Brempt che sale palla al piede, si accentra e poi prova la conclusione. Pallone alto non di poco

23′- Maignan tiene a galla il Milan! Palla messa dietro da Baturina per Nico Paz, bellissima conclusione e altrettanto bella la parata del capitano rossonero

21′- Prova una conclusione d’esterno dal limite dell’area Fofana, ma il tiro è debole, blocca facilmente Butez

20′- Cambia qualcosa tatticamente Allegri, i suoi adesso si mettono in campo con un 4-3-3. Tridente Saelemaekers, Nkunku, Leao

17′- Possesso palla ipnotizzante del Como, la pressione rossonera per il momento non è sufficiente a recuperare con efficacia il pallone

13′- In grande spolvero il Como che va nuovamente vicino al gol! Azione bruciante, con la palla che arriva a Baturina dentro l’area che apparecchia per Da Cunha. Conclusione però alta sopra la traversa

10′- Sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo il Como trova il vantaggio! A segno il colpo di testa di Kempf, che sovrasta Fofana e buca Maignan. Bellissimo il cross messo dentro da Baturina.

7′- Partita spezzettata ma molto intensa in questi primi minuti di gioco

2′- Primo tentativo di verticalizzazione da parte del Milan con De Winter a cercare Fofana, attento Butez in uscita alta fuori dall’area

1′- Inizia la gara

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel match valido per il recupero della 16a giornata di Serie A