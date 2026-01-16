Milan, il Lecce valuta Camarda: il punto con i rossoneri

L'attaccante classe 2008 è al momento out a causa di un infortunio alla spalla: il Lecce potrebbe prendere del decisioni su di lui

Francesco Camarda ha sofferto un infortunio alla spalla e il periodo che sta affrontando è senza dubbio cruciale e delicato. L’attaccante che appartiene al Milan e gioca in prestito al Lecce è uno dei giocatori che il club rossonero considera di grande importanza sia per l’attualità che per il futuro, e la gestione dell’infortunio alla spalla è un aspetto che i milanesi stanno monitorando con attenzione.

Attualmente siamo in una fase di analisi e discussione, ma non si può escludere che, dopo un accordo tra Milan e Lecce, Camarda possa ritornare a Milano per ricevere assistenza nella fase di recupero da parte del personale medico del club rossonero. Camarda si è trovato molto bene in Salento e fino ad ora ha totalizzato 19 presenze in Serie A, con 634 minuti giocati, un gol e un assist, oltre a quattro reti in altrettante partite con l’Under 21.

Domenica sera, a causa dell’infortunio alla spalla, non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco, ma non è da escludere che, in occasione di questa partita, le due dirigenze (e probabilmente anche il suo entourage) possano prendere una decisione definitiva su chi, dove e in che modo seguirà il percorso di recupero di Camarda dall’infortunio. Se la sua riabilitazione avverrà al Milan, sarà necessario interrompere il prestito, con i club che dovranno poi concordare i dettagli economici e burocratici.