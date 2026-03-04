Milan, Leao verso il rinnovo? Le ultime sul portoghese

Nonostante stia affrontando un problema fisico fin dall’inizio della stagione, Rafael Leao dimostra comunque di essere fondamentale per il Milan. A Cremona, dopo una prestazione non eccezionale, il portoghese è comunque riuscito a incidere sulla partita segnando il nono gol dell’anno, migliorando così il suo rendimento rispetto alla scorsa stagione.
Un’informazione significativa che attira l’attenzione sul futuro del numero 10 del Milan, il cui contratto scade a Giugno 2028. C’è tutto il tempo per avere un confronto e discuterne, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe addirittura fatto un “Primo passo per il rinnovo fino al 2030”.