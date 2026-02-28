Milan, Fullkrug pronto a lasciare il segno? Le parole di Owomoyela

L'attaccante del Milan è uno dei possibili protagonisti di questa stagione che potrà incidere ancora in futuro

Patrick Owomoyela, ex calciatore tedesco che ha giocato per il Borussia Dortmund, il Werder Brema e l’Arminia Bielefeld, ha espresso opinioni su Niclas Füllkrug.

Patrick, quale giudizio dai sulla prestazione di Niclas Füllkrug, che finora ha messo a segno un gol e fallito un rigore con la maglia del Milan? I rossoneri possono ancora contare su qualche rete da lui fino alla chiusura della stagione?

“Assolutamente. In questo momento, Niclas Füllkrug è uno dei migliori attaccanti tedeschi in circolazione. Ha un’ottima fisicità, abilità nel segnare e un gran colpo di testa. Tuttavia, può essere necessario del tempo per adattarsi a un campionato differente, a nuove dinamiche di gioco e ai compagni. Sono certo che arriverà il momento in cui vedremo il meglio di lui. . . “.

Hannover 96, Werder Brema o Borussia Dortmund: quale squadra ha messo in mostra il Füllkrug migliore?

“A Brema ha vissuto un periodo davvero eccezionale. Ma anche a Dortmund ha segnato alcuni gol decisivi”.

Quindi non ci sono dubbi che ci sarà un tris?

“Sì, sono convinto che anche al Milan farà la sua impronta”.