Milan, Attacco pieno di rotazioni? Le mosse di Allegri

A differenza degli altri reparti, l'attacco del Milan ogni giornata è soggetto a cambiamenti a causa delle condizioni fisiche

Ci sono ancora alcuni giorni per cercare di stabilire chi scenderà in campo nella partita contro la Cremonese. L’attenzione è rivolta in attacco dal momento che Pulisic e Leao continuano a giocare ma le loro condizioni fisiche non sono stabili. In aggiunta a questo Fullkrug ha giocato effettuando infiltrazioni al piede destro.

L’unico su cui ci sono meno dubbi è Nkunku. Il francese è arrivato dal Chelsea con la nomea dell’infortunato fisso. La sensazione è che stia bene adesso ma deve essere dosato con cura da Allegri pertanto la titolarità non è sempre garantita.

In aggiunta a tutto ciò il Milan ha perso anche Loftus-Cheek. Allegri lo avevo utilizzato più volte dietro la punta per dare comunque un peso effettivo alla fase offensivo.