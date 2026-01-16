Milan, Kostic vuole i rossoneri a tutti i costi! Il punto

C'è ancora una distanza economica che deve essere ridotta dal momento che il giovane attaccante vuole il Milan

I dirigenti della società milanese stanno cercando un colpo per il futuro in attacco: il Milan ha puntato gli occhi su Andrej Kostic, un attaccante nato nel 2007 del Partizan Belgrado, che ha una clausola di rescissione di 20 milioni di euro.

Tuttavia, l’offerta del Milan è significativamente inferiore, attestandosi intorno ai sette milioni di euro, bonus compresi. I serbi chiedono invece 12 milioni. Il calciatore sta esercitando pressione perché desidera indossare la maglia rossonera (inizialmente, verrebbe inserito nella squadra del Milan Futuro).

Saranno giorni intriganti dal momento che sullo sfondo ci sarebbe anche la questione Camarda. Il Lecce potrebbe aver fatto il punto della situazione sul giovane classe 2008 e il Milan a quel punto dovrebbe tenere conto anche di lui.