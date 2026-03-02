Milan, Si torna in campo domani pomeriggio

Il Milan esce da Cremone con tre punti importanti: la squadra riposerà oggi e riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio

I tre punti che servivano sono arrivati. Negli ultimi minuti di gioco, il Milan è riuscito a sbloccare il risultato con Pavlovic e ad incanalare la situazione con il raddoppio di Leao. Lo spavento di un possibile zero a zero era molto vivido nell’ambiente rossonero, ma così non è stato.

La formazione guidata da Massimiliano Allegri potrà godere di una giornata di pausa (oggi) e riprenderà domani pomeriggio a Milanello, le preparazioni in vista del derby di domenica sera contro l’Inter.

Si tratta di una settimana speciale per la città di Milano che tra una settimana vedrà le sue due grandi squadre affrontarsi in una che aldilà del campionato attuale, ci darà mille emozioni.