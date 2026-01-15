Milan, Ganz: “Contro il Como servono pochi…” Le parole

L'allenatore Maurizio Ganz ha le idee chiare su cosa debba fare il Milan questa sera per vincere contro il Como

L’allenatore Maurizio Ganz è stato invitato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan attuale.

“Un punto fondamentale è che le grandi squadre ottengono vittorie quando commettono pochi errori. Se sbagliano molto, mettono in risalto le capacità degli avversari. Contro il Como bisogna affrontarli a livello tecnico, limitando gli errori e segnando quando si presentano le opportunità. Se riesci a portarti in vantaggio, ti trovi in una situazione favorevole, ma se è tutto fermo sullo 0-0, il Como può creare problemi”.

Cosa ti piacerebbe ricevere in regalo da Allegri?

“Desidererei la sua capacità di mantenere la squadra unita, che sistema lo spogliatoio. Rende chiaro ai giocatori quanto sia significativo indossare la maglia del Milan. Unità di squadra, solidità difensiva e a centrocampo. Sa creare schemi tattici su misura per ogni giocatore”.