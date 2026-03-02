Florenzi: “Leao resta il più forte che abbiamo in Serie A”

Alessandro Florenzi difende Rafael Leao a Sky Calcio Club: è il più forte della Serie A, ma il Milan deve metterlo nelle condizioni ideali.

Intervenuto a Sky Calcio Club, l’ex calciatore rossonero Alessandro Florenzi ha detto la sua sul momento di un suo ex compagno ai tempi del Milan, ovvero Rafael Leao.

Secondo Florenzi, il Milan attualmente non starebbe mettendo Leao nelle migliori condizioni per esprimere al massimo il suo calcio. Nonostante ciò, il portoghese resta a suo dire il calciatore più forte che c’è in Serie A. Ecco nel dettaglio la sua analisi.

Le parole di Florenzi su Leao

“Faccio un discorso un po’ più ampio. Nel senso che secondo me i giocatori forti devono prendersi delle responsabilità prima di tutto, ma soprattutto devono essere messi bene in campo e fatti giocare in una certa maniera per esprimere quello che è il loro calcio. Non so quanto in questo momento il Milan stia dando a Leao più di quello che Leao sta dando al Milan”.

Poi continua:

“Il Milan gioca tanto di ripartenza che è qualcosa che può rientrare nel suo gioco. Ma l’ho visto giocare quando c’era una squadra un po’ più armoniosa a livello di gioco e veniva fuori. È ovvio che Leao per me resta il più forte che abbiamo in Serie A, come colpi, come giocatore, in tutto.”