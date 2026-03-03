Milan, Bartesaghi e gli esiti degli esami: il punto

L'esterno sinistro del Milan sembra non aver riscontrato un infortunio molto grave dopo gli ultimi accertamenti fatti

C’era un certo timore nel club rossonero dopo l’infortunio muscolare subito da Davide Bartesaghi domenica a Cremona, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco poco prima che Pavlovic segnasse il gol dell’1-0. Per fortuna, la situazione è meno grave di quanto si temesse, poiché gli accertamenti effettuati ieri hanno escluso la presenza di lesioni.

Come riportato dal Corriere della Sera quest’oggi non si può escludere che possa addirittura scendere in campo come titolare a sinistra nel derby contro l’Inter di domenica. se così fosse Allegri potrebbe contare su di la fascia sinistra in una partita così complicata come quella del derby.