Milan, Fullkrug furto in hotel! I dettagli sulla vicenda

L'attaccante rossonero ha subito una rapina nel suo hotel di alloggio a Milano pochi giorni fa durante la gara di recupero

Niclas Fullkrug ha vissuto un brutto momento, poiché il suo spirito e la sua voglia di mettersi alla prova con il Milan non sono stati apprezzati dalla città e da alcune persone disoneste, che hanno deciso di fargli uno scherzo mentre si trovava a Como per affrontare i Lariani di Cesc Fabregas.

A questo proposito, Il Corriere dello Sport ha riportato stamattina il titolo “Rapina in hotel durante il ritiro”. Al rientro dalla trasferta, ha scoperto quanto accaduto e ha presentato denuncia, incaricando un dirigente del club di occuparsi della questione con le autorità competenti. Il calciatore, molto turbato, ha subito un furto del valore totale di circa cinquecentomila euro.

Si tratta di una notizia molto spiacevole che arriva in un momento delicato pe l’attaccante. Attualmente Fullkrug ha una frattura al dito del piede e sebbene Allegri lo abbia già convocato a Como, è comunque un fase di recupero.