Mercato Milan – Moretto spiega l’offerta del Galatasaray per Fofana

Il centrocampista del Milan è richiesto dal Galatasaray: Moretto chiarisce il tipo di offerta e la decisone del giocatore

Negli ultimi giorni si è discusso dell’interesse del Galatasaray per Youssouf Fofana del Milan, ma attualmente sembra che la possibile negoziazione non stia avanzando. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, offre un aggiornamento sulla situazione:

“Il Galatasaray ha contattato il Milan riguardo a Fofana ed era pronto a presentare un’offerta che arrivava fino a 30 milioni di euro per il centrocampista rossonero. Tuttavia, questa proposta ufficiale non è stata mai inviata. Il Galatasaray ha compreso che Fofana non intende lasciare il Milan in questo momento, a metà stagione”.

Moretto chiude: “Fofana ha rifiutato il Galatasaray, ma il club turco ha informato il Milan della sua volontà di fare un tentativo e ha fatto sapere che era pronto a offrire 30 milioni di euro, inclusi i bonus: una somma molto consistente. Ad oggi, la trattativa è completamente bloccata perché il giocatore desidera rimanere al Milan. “