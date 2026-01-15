Milan, Parla Brocchi: “Como? Buon team, per i rossoneri…”

L'ex giocatore del Milan, Cristian Brocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara di stasera contro il Como

Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, è stato ospite di Radio TV Serie A e ha espresso la sua opinione riguardo alla partita di questa sera contro il Como: “Senza dubbio, si tratta di un incontro complesso e impegnativo poiché il Como è un buon team. Paradossalmente, il Milan mostra migliori capacità quando si tratta di ostacolare gli avversari piuttosto che quando deve imporre il suo stile di gioco e avanzare nel campo avversario. Di conseguenza, quando il Milan è chiamato a difendere di più, riesce a mettere in difficoltà gli altri squadroni”.

Brocchi prosegue: “Il Como manterrà il proprio stile, quindi si svolgerà come le altre partite riguardo al possesso palla, all’uso degli spazi e alla volontà di sviluppare il gioco”.

“Paradossalmente, da questo punto di vista, potrebbe rivelarsi un incontro dove il Milan potrà esprimere i suoi punti di forza, come è stato soprattutto nella prima parte della stagione. “