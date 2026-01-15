Milan – Bucchioni: “Stasera è una gara…” Le parole

Il giornalista Andrea Bucchioni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara di stasera contro il Como in ottica campionato

Tra ieri e oggi si svolge la sedicesima giornata di Serie A, con Napoli e Inter che hanno già disputato il loro incontro. Questa sera, invece, il Milan si prepara a sfidare il Como al Sinigaglia. Ecco cosa ha dichiarato Enzo Bucchioni a TMW Radio:

Qual è la sua opinione riguardo alla giornata di ieri?

“Sei punti in questo momento della stagione hanno un valore maggiore. È giunto il momento di dare una spinta per chi intende farlo, poiché ci saranno delle sfide con le coppe coinvolte. Attualmente, avere sei punti di vantaggio sul Napoli è davvero positivo. Dobbiamo vedere cosa farà il Milan”.

Bucchioni chiude: “La partita di stasera è cruciale per i rossoneri. Ieri si è verificato un episodio ben evidente; dopo una partita alla maniera della Premier a San Siro, Inter e Napoli hanno avuto delle difficoltà. “