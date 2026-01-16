Lotta Scudetto, Garbo: “Milan? Non so se arriverà…” Le parole

Il tema sulla lotta per il titolo di campionato è sicuramente uno tra i più accesi: ecco le parole del giornalista Daniele Garbo

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto su TMW Radio il giorno dopo i recenti recuperi di Serie A per analizzare il match tra Como e Milan, che ha visto i rossoneri prevalere con un 1-3 in rimonta. Si trattava di tre punti fondamentali che hanno alimentato le attuali polemiche tra chi predilige il bel gioco e chi punta esclusivamente ai risultati.

“Allegri ha mostrato di saper variare la tattica in corsa, ma sinceramente, osservando la fluidità del gioco, ho difficoltà a credere che possa terminare davanti all’Inter. Comunque, ritengo che l’episodio decisivo della gara sia stato il penalty, controverso, concesso nel finale del primo tempo”.

Garbo conclude: “Se il Milan fosse andato all’intervallo in svantaggio, non sono certo che avrebbe portato a casa la vittoria. Detto ciò, il Milan non ha avuto vantaggi ingiusti, poiché il loro portiere ha il compito di parare, così come gli altri. Alla fine, il calcio è uno solo, ci possono solo essere approcci diversi per interpretarlo”.