Milan, Allegri oscilla tra due moduli

Il tecnico del Milan parte quasi sempre con un 3-5-2 ma sa ricorrere anche al 4-3-3 a gara in corso come è accaduto ieri

Dopo sessanta minuti di gioco in cui il Milan non era riuscito a segnare, Massimiliano Allegri ha scelto di cambiare il suo schema di gioco, passando dal 3-5-2 al 4-3-3: Fullkrug è entrato al posto di Saelemaekers, dando così vita a un attacco con il tridente (il tedesco al centro, Pulisic a destra e Leao a sinistra).

Come riportato dal Corriere della Sera in edicola oggi, questo sistema di gioco piace a molti all’interno della società di via Aldo Rossi, che desiderano che diventi il modulo principale per la prossima stagione. Tuttavia, per adesso Allegri non ha intenzione di adottarlo come schema fisso e considera il 4-3-3 solo come una soluzione temporanea durante le partite.