Milan non mollare! L’Inter scappa, Allegri non vuole passi falsi

La squadra di Chivu è passata a Udine e adesso il Milan deve confermarsi con il Lecce questa sera per stare in scia

L’Inter non ha intenzione di fermarsi, e nonostante la partita difficile a Udine, è riuscita a portare a casa i tre punti, consentendole di andare a letto la scorsa notte con un vantaggio di +6 su Milan e Napoli, che attualmente occupano il secondo posto in classifica, in attesa della gara di stasera dei rossoneri.

L’intento di Max Allegri e della sua squadra è di vincere contro il Lecce per rimanere in corsa con i nerazzurri, cercando di cambiare definitivamente il proprio andamento contro le squadre di medio-basso livello di questo campionato.

A proposito di ciò, Tuttosport questa mattina ha titolato “Il Milan in cerca” dell’Inter, che potrebbe allontanarsi definitivamente se il Diavolo non dovesse conquistare la vittoria questa sera.