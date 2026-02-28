Milan, Allegri: “Il derby? La sfida è quella di domani…”

Il tecnico del Milan ha dichiarato quanto conti la sfida contro la Cremonese in programma per domani alle 12:30

Durante la conferenza stampa in preparazione alla partita di domani contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato riguardo a Pulisic, Leao e i giocatori a rischio squalifica:

Su Pulisic e Leao:

“Più che sulla sintonia tra di loro, tutti e quattro gli attaccanti a mia disposizione stanno bene. Non so chi schierare domani. Negli ultimi trenta minuti di gioco avremo bisogno anche delle riserve in panchina. Pulisic ha fatto progressi sia fisicamente che mentalmente, tornerà a segnare. La cosa fondamentale è che stiano tutti in buone condizioni”.

Riguardo ai giocatori a rischio squalifica come Fofana, Rabiot e Saelemaekers:

“La sfida più significativa è quella di domani. Dopodiché, al termine del match, chi sarà in forma parteciperà al derby. Chi invece sarà squalificato dovrà restare in tribuna”.

Capello afferma che Leao non lo convince molto come attaccante:

“Mi confronto spesso con Fabio, lo rispetto e lo stimo. Fino ad ora, Leao ha segnato reti decisive. Per le caratteristiche dei nostri giocatori, attualmente lui e Fullkrug sono i punte, anche se con differenze nel modo di giocare. È vero che a volte sembra che manchi qualcosa in area, ma comunque generiamo opportunità. Fullkrug ha un ruolo più specifico da centravanti. Leao, quando è stato schierato come punta, ha spesso mostrato buone movenze, ma molte volte non ha ricevuto il pallone. Su questo aspetto occorre migliorare”.