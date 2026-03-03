Albertini su Allegri: “Ha saputo dare solidità tattica e mentale”

Demetrio Albertini elogia il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan: "Si sapeva che la prima missione sarebbe stata ritrovare equilibrio"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, un grande ex rossonero, Demetrio Albertini, ha commentato l’avvicinamento al derby e si è soffermato in particolare sul lavoro dell’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Albertini su Allegri

“Ha saputo dare una certa consapevolezza alla squadra, oltre a solidità tattica e mentale. Mi incuriosisce, però, un aspetto: il Milan fa molto meglio nei secondi tempi che nei primi 45 minuti”.

Se ci sia una strategia precisa dietro:

“Da fuori non saprei dirlo. Di sicuro è anche una questione di mentalità vincente: non può essere un caso che i rossoneri trovino spesso gol nei finali di gara, come successo pure domenica a Cremona”.

Sui moduli:

“Non mi va di giudicare dall’esterno il lavoro di un professionista come Max. Si sapeva fin dal principio che la prima missione sarebbe stata ritrovare un certo equilibrio e credo proprio che ci sia riuscito. Poi non ne farei nemmeno una questione di moduli, bensì di interpretazione dei ruoli e caratteristiche dei calciatori. Adesso si parla di 4-3-3, ma il Milan gioca con il 3-5-2 esattamente come l’Inter, che è capolista e ha nettamente il miglior attacco della Serie A”.

Su cosa cambia quindi rispetto all’Inter:

“Se da quinto ho un giocatore dalle eccezionali doti offensive come Dimarco, per esempio…”.